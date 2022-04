Netbeheerder Enexis verwacht knelpunten op elektriciteitsnet

Netbeheerder Enexis krijgt te maken met knelpunten op het elektriciteitsnet. Bedrijven kunnen voorlopig nog wel worden aangesloten, maar de maximale capaciteit is op een aantal plekken bijna bereikt. Het gaat om de plaatsen Zeijerveen, Beilen en Meppel in de provincie Drenthe. In Noord-Brabant is dat in Eindhoven-West en Hapert het geval.