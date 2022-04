Duitse handel met Rusland zette in februari daling in

De Duitse handel met Rusland is in februari gedaald als gevolg van de Russische inval in Oekraïne en de sancties die westerse landen oplegden. Omdat de inval aan het einde van die maand plaatsvond, zullen de gevolgen in maart vermoedelijk nog groter worden, geeft het Duitse statistiekbureau Destatis in een toelichting aan. De handel met andere EU-landen was goed voor ruim de helft van de totale in- en uitvoer van de grootste economie van Europa en in beide gevallen was daar sprake van groei.