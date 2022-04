IPCC-rapport over aanpak klimaatverandering loopt vertraging op

Het nieuwste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC verschijnt naar verwachting pas maandag aan het einde van de middag. Volgens de oorspronkelijke planning zou het rapport over het tegengaan van klimaatverandering in de ochtend worden gepresenteerd, maar de besprekingen over de definitieve versie zijn flink uitgelopen. Nu is de publicatie gepland voor 17.00 uur Nederlandse tijd.

Het rapport is het derde en laatste deel van een wetenschappelijke trilogie die eens in de circa zeven jaar wordt opgesteld door klimaatwetenschappers van over de hele wereld. In het eerste deel beschreven ze hoe de klimaatverandering zich steeds sneller voltrekt. Deel twee ging in op de gevolgen van die opwarming voor de wereld, van een stijgende zeespiegel tot toenemende droogte en extreme weersomstandigheden.

In dit derde deel draait het om mogelijke oplossingen. Het rapport zal daarmee een belangrijk stempel drukken op de volgende klimaattop, die in november wordt gehouden in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.

Samenvatting

Over de samenvatting van het rapport is sinds 21 maart online vergaderd door delegaties van alle regeringen die bij het VN-klimaatverdrag zijn aangesloten. De landen keuren de samenvatting zin voor zin goed, waarbij betrokken wetenschappers in de gaten houden dat de inhoud overeind blijft. Deze werkwijze is tijdrovend, maar draagt ook bij aan de status van het rapport: overheden die hun goedkeuring hebben verleend, kunnen niet achteraf ontkennen wat erin staat.

In het Klimaatakkoord van Parijs spraken landen eind 2015 af dat ze zich zullen inspannen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad en maximaal 2 graden. Op de vorige klimaattop, in Glasgow, erkenden de delegaties dat de gevolgen van de opwarming veel ernstiger zijn als die boven de 1,5 graad uitkomt.