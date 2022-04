Vattenfall wil windmolens aantrekkelijker maken voor zeeleven

Energiebedrijf Vattenfall en milieuorganisatie De Rijke Noordzee willen windmolens aantrekkelijker maken voor zeeleven. In de fundering van de turbines worden openingen gemaakt om te kijken of vissen en ander zeeleven die ruimtes gaan gebruiken. Zo kunnen dieren de binnenkant gaan gebruiken om te schuilen of om eten te vinden.