Ryanair pessimistischer vanwege impact oorlog en corona

De Ierse prijsvechter Ryanair is negatiever geworden over zijn resultaten voor het net afgelopen boekjaar. Het bedrijf houdt nu rekening met een verlies tussen de 350 miljoen en 450 miljoen euro. Het concern kampt met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, terwijl het ook de naweeën van de coronacrisis ervaart. Ryanair hanteert een gebroken boekjaar dat loopt van april tot en met maart.