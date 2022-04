Minder drugslabs en hennepkwekerijen ontmanteld in 2021

De politie heeft in 2021 minder drugslabs en hennepkwekerijen ontmanteld dan in de jaren ervoor. Het aantal dumpingen van drugsafval steeg juist ten opzichte van 2020, zo valt te lezen in het Nationaal Overzicht Drugslocaties van de politie.

In totaal werden 93 locaties ontdekt waar synthetische drugs, heroïne of cocaïne werden geproduceerd of verwerkt, een daling van 35 procent. Op driekwart van die locaties werden drugs als (meth)amfetamine en MDMA gemaakt en deze labs stonden vooral in Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg en Gelderland. Op 21 plekken in voornamelijk Noord- en Zuid-Holland werd cocaïne verwerkt, op drie locaties werd heroïne bewerkt. Daarnaast deden 117 ontdekte locaties, verschillend in grootte van loodsen tot garageboxen, dienst als opslagplaats.

Het aantal drugsafvaldumpingen steeg met zo’n 14 procent naar 208. Limburg telde met 61 de meeste dumpingen, gevolgd door Noord-Brabant (47), Zuid-Holland (29) en Noord-Holland (27). Volgens de politie komt de stijging vooral doordat criminelen relatief kleinere hoeveelheden afval dumpten. Portefeuillehouder drugs van de politie Willem Woelders zegt te vermoeden dat het volume minder is, maar criminelen kunnen ‘op allerlei manieren van hun afval afkomen’. ‘Ze kunnen het dumpen, maar ook verbranden of neutraliseren en vervolgens lozen in het riool. Daar doen we nog verder onderzoek naar.’

Daling

Met 2285 ontmantelde hennepkwekerijen is dat aantal, net als de afgelopen jaren, ook in 2021 gedaald. De meeste ontmantelingen waren in de provincies Noord- en Zuid-Holland, gevolgd door Gelderland en Overijssel. In 2020 werden 2894 hennepkwekerijen ontdekt en in 2017 waren dit er nog 4600. Deze jarenlange daling is onder andere te verklaren door capaciteitsgebrek bij de politieteams, zegt Woelders. ‘We moeten kiezen’, en dus richt de politie zich ‘vooral op de bestrijding van harddrugs en het opvolgen van aangiften’.

Volgens Woelders komen de dalende cijfers rondom de synthetische drugs doordat de politie cryptotelefoondiensten als EncroChat, Sky en ANOM kraakte en zo criminele netwerken aanpakte. ‘Nu konden we ook de opdrachtgevers en andere leden van het netwerk achter de productielocaties aanhouden. Daardoor zal het voor deze organisaties lastig zijn om de opengevallen plekken op te vangen.’ Maar hij verwacht dat het ‘kat-en-muisspel’ met criminelen niet stil komt te liggen, aangezien ‘zij met nieuwe cryptotelefoondiensten en versleutelde apps als Telegram en Signal’ communiceren.