Boer Zoekt Vrouw bereikt ruim 3,1 miljoen kijkers

Boer Zoekt Vrouw is zondagavond op NPO 1 door ruim 3,1 miljoen mensen bekeken. De zevende aflevering van seizoen twaalf staat daarmee op de eerste plek van de kijkcijferlijst, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het programma startte dit seizoen met ruim 2,8 miljoen kijkers en bleef vervolgens iedere zondagavond rond de 3 miljoen mensen vermaken. Toen Boer Zoekt Vrouw twaalf jaar geleden begon trok het vaak rond de 4 miljoen kijkers.

Het KRO-NCRV programma was zondag dus het best bekeken programma van de avond. Op de tweede plek, met 2,5 miljoen kijkers, staat het NOS Journaal van 20.00 uur. De samenvattingen van NOS Studio Sport Eredivisie zagen bijna 1,5 miljoen sportliefhebbers en belandde daarmee ook in de top 3.