Techaandelen geven impuls aan beursgraadmeter Hongkong

Aandelen van Chinese techbedrijven zorgden maandag voor een stevige koerswinst van de Hang Seng-index in Hongkong. Dat kwam vooral doordat China de zorgen wegnam dat bedrijven die ook in de Verenigde Staten zijn genoteerd, daar van de beurs af moeten.

De VS en China liggen al langer overhoop over de controle op de boeken van bedrijven. De VS eisen van bedrijven met een notering op Wall Street dat ze volledige openheid van zaken geven. China staat echter niet toe dat gevoelige financiële informatie met buitenlandse regelgevers wordt gedeeld. Nu deed Beijing een handreiking waardoor de controles door autoriteiten in de VS toch mogelijk worden.

Fondsen als Baidu, Xpeng en Bilibili, die allen in zowel Hongkong als de VS zijn genoteerd, stonden bij de winnaars met winsten tot bijna 10 procent. De Hang Seng-index steeg 2,1 procent, waarbij de techindex 5 procent won. De beurzen op het vasteland in China bleven vanwege een nationale feestdag dicht.

Elders in Azië was het sentiment licht positief. De Nikkei in Japan sloot de sessie met een winst van 0,3 procent. In Australië won de All Ordinaries 0,4 procent en de Kospi in Seoul ging 0,6 procent vooruit.