Milieugroepen blokkeren magazijnplannen Amazon in Frankrijk

Milieugroepen als Friends of the Earth en de France Nature Environment blokkeren met succes de plannen van het Amerikaanse webwinkelconcern Amazon om distributiefaciliteiten in Frankrijk te bouwen. In de afgelopen zes maanden zijn de plannen van Amazon voor vier grote logistieke knooppunten in Frankrijk ofwel geblokkeerd door rechters of ingetrokken vanwege lokale oppositie op ecologische, economische of politieke gronden.

De meest recente tegenslag kwam afgelopen donderdag toen de rechtbank van Besançon, in het oosten van Frankrijk, de vergunning aan aannemer Vailog voor een terrein nabij de stad Belfort introk na verzet van milieugroepen. Het project van 76.200 vierkante meter ‘bevat geen compenserende maatregelen om de vernietiging van watergebieden te compenseren’, schreef de rechtbank in zijn vonnis.

Een woordvoerder van Vailog zei dat het nog te vroeg was om te zeggen of het bedrijf het project zal verlaten. Amazon zei in een verklaring dat de ontwikkeling van een logistieke site ‘een langetermijninvestering is’ en niet te speculeren over toekomstige plannen.

Weinig schade

Toch is het onwaarschijnlijk dat de tegenslagen de uitbreidingsplannen van Amazon in Frankrijk zullen schaden. Het bedrijf heeft acht grote magazijnen in het land en ontwikkelt twee grote geautomatiseerde magazijnen in de buurt van de Franse steden Parijs en Metz. Deze zullen er naar verwachting voor zorgen dat Amazon kan blijven groeien in het land zonder nieuwe magazijnen te openen vóór 2024.

De annulering van de bouwwerkzaamheden zal ook verwaarloosbare financiële gevolgen hebben voor Amazon, dat de locaties huurt van projectontwikkelaars in plaats van ze zelf te bezitten.

Ook in andere landen liggen de uitbreidingsplannen van grote techbedrijven onder vuur. In maart besloot Facebook-moederbedrijf Meta om de bouw van een groot datacenter in Zeewolde voorlopig te pauzeren nadat het techconcern te maken kreeg met oppositie. Inwoners en politici vrezen dat het datacenter het al zwaar belaste stroomnet verder onder druk zet en schadelijke effecten kan hebben voor het milieu.