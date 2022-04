NS: treinverkeer in Nederland rijdt weer zo goed als normaal

Na de grote IT-storing waardoor zondag het treinverkeer in Nederland lange tijd plat kwam te liggen, rijden maandagochtend de treinen weer zo goed als normaal. ‘Hier en daar is er een trein uitgevallen, maar we zijn in principe gewoon weer normaal opgestart’, zegt een woordvoerder van de NS. Ook de NS Reisplanner klopt volgens hem weer.