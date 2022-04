Carrie Lam gaat niet voor tweede termijn als leider Hongkong

Onder Lam is de invloed van de Chinese regering uit Beijing op Hongkong sterk vergroot. De afgelopen jaren gingen veel inwoners van de stad de straat op om daar tegen te demonstreren.

Lam stelde in februari de aanvankelijk voor 27 maart geplande verkiezingen uit. Dat gebeurde vanwege een ernstige omikron-uitbraak, die ertoe heeft geleid dat Hongkong kampt met overvolle ziekenhuizen en mortuaria. Het is de ergste corona-uitbraak in de stad sinds het begin van de pandemie. Relatief veel ouderen in Hongkong zijn niet gevaccineerd. De verkiezingen staan inmiddels gepland voor 8 mei.