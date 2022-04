Silk Sonic wint Grammy voor Song van het Jaar

Silk Sonic, het gezamenlijke R&B-project van Bruno Mars en Anderson .Paak, heeft zondag de Grammy voor Song van het Jaar gewonnen voor de single Leave The Door Open. Het duo versloeg in de prestigieuze categorie onder anderen de zangeressen Billie Eilish en Olivia Rodrigo.

De belangrijkste muziekprijzen van de wereld worden na twee jaar eindelijk weer in een volle zaal uitgereikt. De afgelopen twee edities was dat vanwege de coronamaatregelen onmogelijk.

Eigenlijk zouden de Grammy’s al in januari worden uitgereikt, maar de show werd verplaatst vanwege de coronapandemie. Ook werd gekozen voor een andere locatie: de MGM Grand in Las Vegas in plaats van Los Angeles. Talkshowpresentator en komiek Trevor Noah is gastheer van de uitreiking.