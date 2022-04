Belgisch jongentje van vijf schiet per ongeluk zusje in het hoofd

Een 5-jarig Belgisch jongetje heeft vrijdagochtend per ongeluk zijn zusje van twee met een vuurwapen in het hoofd geschoten. Dat gebeurde in het plaatsje Seraing bij Luik, meldden verschillende Belgische media zondagavond. Het meisje zou al twee dagen in het ziekenhuis liggen en in levensgevaar verkeren. Volgens de Franstalige televisiezender RTBF zijn meerdere familieleden ondervraagd, en lijkt niets te wijzen op opzet.

Het vuurwapen was volgens de openbaar aanklager van Luik, Damien Leboutte, ‘volledig legaal’ in het bezit van de vader van de twee kinderen, schrijft onder meer Het Nieuwsblad. De man zou sportschutter zijn. Vrijdagochtend omstreeks 11.45 uur zou de jongen het vuurwapen op een of andere manier in handen hebben gekregen, waarna het afging. De ouders van de kinderen waren op dat ogenblik niet in de kamer aanwezig, zei Leboutte tegen RTBF.

Het wapen in kwestie zou volgens Het Nieuwsblad een Tsjechisch 9mm CZ38 militair pistool zijn. De vader kocht het vuurwapen vorig jaar in een wapenwinkel in Luik. Hij bewaarde het doorgaans in een afgesloten doos. Onderzoek moet uitwijzen hoe het in de handen van de 5-jarige jongen kon belanden.