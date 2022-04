Zittend president Servië claimt overwinning bij verkiezingen

De zittende president van Servië, Aleksandar Vucic, claimt een ruime overwinning te hebben behaald bij de presidentsverkiezingen in zijn land. De overwinning zou de weg vrijmaken voor een nieuwe termijn als leider van zijn land. Vucic is sinds 2017 president van Servië en was tussen 2014 en 2017 ook al drie jaar premier van het land.