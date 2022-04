Ministers Sri Lanka bieden ontslag aan bij president en premier

Alle ministers van het Sri Lankaanse kabinet behalve premier Mahinda Rajapaksa hebben hun ontslag aangeboden aan president Gotabaya Rajapaksa, de broer van de premier. Dat maakte zondag de minister van Onderwijs bekend. Het is nog niet duidelijk of de president het ontslag heeft geaccepteerd.

Drie andere leden van de machtige Rajapaksa-familie waren onder de ministers die hun ontslag aanboden. Zij beheerden de portefeuilles van Financiën, Landbouw en Sport.

De president riep zaterdag na dagen van protesten de noodtoestand uit in Sri Lanka en stelde een uitgaansverbod in van zaterdagavond tot maandagmorgen. Circa 750 demonstranten, onder wie parlementsleden inclusief oppositieleider Sajith Premadasa, trokken zich daar niets van aan. Zij protesteerden in Colombo, de grootste stad van het land, tegen onder meer de inflatie en het economisch beleid van de president. Veel demonstranten riepen om de afzetting van de familie Rajapaksa, die sinds november 2019 weer aan de macht is.

De inflatie ligt in Sri Lanka inmiddels rond de 19 procent. Het land lijdt ook onder tekorten aan energie, voedsel, medicijnen en brandstof. Het eiland met 22 miljoen inwoners heeft in twee jaar tijd 70 procent van zijn buitenlandse deviezen zien verdampen en kan de invoer van essentiële producten niet meer betalen.