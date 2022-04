Oud-minister Wouter Koolmees vanaf dinsdag informateur Rotterdam

Die partij werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart weer de grootste fractie in de gemeenteraad. Ondanks het verlies van een zetel neemt de partij met tien leden zitting.

Koolmees was ook informateur tijdens de vorming van het huidige kabinet.

Fractievoorzitter Robert Simons van Leefbaar Rotterdam zegt dat hij trots is dat oud-minister, ‘en Rotterdammer’, Wouter Koolmees bereid is gevonden het informatieproces te leiden. ‘Hij is deskundig, heeft kennis van de politieke verhoudingen en is beschikbaar. Dat maakt dat hij de juiste persoon is om deze taak op zich te nemen’, staat in een persbericht.