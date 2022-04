Rusland bevestigt luchtaanvallen bij Kiev en Mykolajiv

Volgens het Russische ministerie van Defensie is daarbij een controlecentrum vernietigd op de luchtmachtbasis in Vasylkiv, in de buurt van Kiev. Die luchtmachtbasis was medio maart ook al door Russische raketten getroffen. Ook zouden de Russen brandstofdepots in de zuidelijke Oekraïense regio Mykolajiv en in de Rivne-regio in het noordwesten met raketten hebben bestookt. Eerder meldde de burgemeester van Mykolajiv meerdere raketaanvallen.

