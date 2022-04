Aangehouden Willem Engel dinsdag voor de rechter

De rechtbank in Rotterdam oordeelt dinsdag of Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, in voorarrest blijft nadat hij zondag opnieuw werd aangehouden. Engel is na zijn aanhouding overgebracht naar een politiebureau in Dordrecht, zegt zijn medestander, jurist Jeroen Pols.

De rechtbank schortte afgelopen woensdag de voorlopige hechtenis van Engel op onder de voorwaarde dat hij geen uitingen zou doen op sociale media. De politie arresteerde de activist zondag opnieuw, nadat vrijdag verschillende mediakanalen een in de studio van Café Weltschmerz opgenomen gesprek met Engel publiceerden.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam wilde zondag alleen kwijt dat Engel opnieuw is aangehouden, omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de schorsing heeft gehouden. Hij kon niet bevestigen of de aanhouding verband hield met het optreden van Engel in een video van het YouTube-kanaal Café Weltschmerz.

Voorwaarde

Een schorsingsvoorwaarde was dat Engel geen uitingen op sociale media mocht doen, maar volgens Pols was onduidelijk wat de rechtbank daarmee bedoelde. De plaatsing van de opnames van Café Weltschmerz op mediakanalen vormt volgens Engel geen schending van de voorwaarden. ‘Een brede uitleg zou een volledig spreek- en communicatieverbod inhouden, terwijl ter zitting alleen de Facebook en Twitteraccounts van Engel persoonlijk ter sprake kwamen’, stelt Pols. Voor de zekerheid had Engel alle socialemedia-apps van zijn telefoon verwijderd om misverstanden te voorkomen.

De voorman van Viruswaarheid liet zondag weten in beroep te gaan tegen de aanhouding. Deze zal binnen twee weken door de raadkamer van de rechtbank Rotterdam worden behandeld, aldus Pols.

Zondag zou Engel een toespraak houden tijdens een coronaprotest in Nijmegen. Volgens Pols was hij op weg daarheen klemgereden op de snelweg. In Nijmegen waren zondag enkele honderden tegenstanders van het coronabeleid bijeen. Tijdens de demonstratie noemden de betogers de aanhouding van Engel ‘ongelofelijk’ en ‘belachelijk’. Aan de demonstratie namen volgens de politie tussen de 1000 en 2000 mensen deel. De betoging is rustig verlopen, zei een woordvoerder van de politie.