410 dode burgers gevonden nabij Kiev na terugtrekking Rusland

Oekraïne zegt dat het de lichamen van 410 burgers heeft geborgen in de buurt van hoofdstad Kiev sinds de recente terugtrekking van Russische troepen. ‘Dit is een hel die moet worden gedocumenteerd, zodat de beesten die hem hebben gecreëerd worden gestraft’, schreef de Oekraïense procureur-generaal Irina Venediktova op Facebook.

Forensische experts en andere specialisten zijn ter plaatse om de lichamen te inspecteren en onderzoeken te starten, voegde Venediktova toe. VN-chef Antonio Guterres riep zondag op tot een onafhankelijk onderzoek naar de gemelde burgerdoden. ‘Het is essentieel dat een onafhankelijk onderzoek leidt tot effectieve verantwoording’, zei hij.

De Oekraïense onderminister van Defensie, Hanna Maliar, had eerder aangekondigd dat het leger meer dan vijf weken na het begin van de Russische invasie de volledige militaire controle over de regio rond Kiev had herwonnen.

Zondag leidden beelden van op straat liggende lichamen van dode burgers in de plaats Boetsja tot internationale verontwaardiging. Oekraïne wijt het bloedbad aan Russische troepen die de stad tot kort daarvoor nog bezetten. De Oekraïense president Volodomir Zelenski sprak van ‘genocide’ door het Russische leger. Moskou ontkent alle betrokkenheid en zet de beschuldigingen weg als ‘de zoveelste provocatie’.