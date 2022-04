Zondagavond rijden er geen NS-treinen meer

"Hoewel de oorzaak van de storing inmiddels verholpen is, is de impact groot", zegt NS zondagavond in een verklaring. "Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdate worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd", aldus de NS. Vanwege de storing konden er zondag urenlang geen NS-treinen rijden. De storing trad aan het einde van de ochtend op en had invloed op het systeem dat de actuele planningen maakt voor treinen en personeel, aldus de NS.

Eerder werd verwacht dat zondag rond 20.00 uur weer treinen zouden kunnen gaan rijden, maar dat blijkt dus nu niet zo te zijn. Eerder op de dag ging men nog ervan uit dat de storing tot 17.00 uur zou duren. Als gevolg van de storing was het druk op onder meer Utrecht Centraal. Veel mensen wachtten op de bankjes in de stationshal en er stonden lange rijen voor de informatiebalies.

Bussen

De NS zei eerder op de dag geen extra bussen in te zetten, omdat de storing landelijk was en het om zulke grote aantallen reizigers ging die niet in een bus zouden passen. In een trein kunnen veel meer mensen dan in een bus. "Dat is niet te doen", zei een woordvoerster van de NS daarover. De regionale bussen reden zondag wel maar bijvoorbeeld Arriva zei ook geen extra bussen te kunnen laten rijden, omdat alle chauffeurs al werden ingezet. Die bussen zaten de hele dag vol en soms moesten haltes worden overgeslagen.

Tjalling Smit, lid van de Raad van Bestuur van de NS biedt zondagavond reizigers excuses aan. "We realiseren ons heel goed dat we nu een enorm beroep doen op het begrip en zelfredzaamheid van de reiziger. Dat is niet wat onze reizigers van ons mogen verwachten en van ons gewend zijn. We gaan grondig onderzoek doen naar de oorzaak en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen."