Na twee jaar weer reguliere uitreiking van de Grammys

Eigenlijk zouden de Grammy's al in januari worden uitgereikt, maar de show werd verplaatst vanwege de coronapandemie. Ook werd gekozen voor een andere locatie; de MGM Grand in Las Vegas in plaats van Los Angeles. Talkshowpresentator Trevor Noah is gastheer van de uitreiking.

Zanger Jon Batiste is zondag tijdens de 64e editie van de Grammy's met elf nominaties de grootste kanshebber. Ook Doja Cat, H.E.R. en Justin Bieber zijn meerdere malen genomineerd.

Ook dit jaar zijn er Nederlanders genomineerd. Componist Louis Andriessen maakt postuum kans in de categorie Beste Eigentijdse Klassieke Compositie. Dj's Afrojack en Tiësto en producer Kizzo kunnen in de prijzen vallen.