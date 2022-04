Daling van aantal geregistreerde positieve coronatests zet door

Het aantal geregistreerde positieve coronatests is het afgelopen etmaal opnieuw gedaald, wat past in een verder afnemende trend. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen zaterdag- en zondagochtend melding van 12.387 coronabesmettingen. Dat zijn er 4511 minder dan zaterdag, toen er (na correctie) 16.898 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

De zogeheten signaalwaarde, het niveau waarop de alarmbellen bij de overheid gaan rinkelen, is zondag voor de 273e dag op rij overschreden. De signaalwaarde wordt overschreden als er op elke 100.000 inwoners 7 besmettingen worden vastgesteld. Het gaat om een nieuw record. Op 4 juli vorig jaar lag het aantal besmettingen voor het laatst onder de signaalwaarde. Van september 2020 tot juni 2021 zat het aantal positieve tests 272 dagen achter elkaar boven die grens.

In de afgelopen zeven dagen meldde het RIVM gemiddeld 22.372 besmettingen per dag. Zaterdag lag dit op 24.172. Het weekgemiddelde daalt al een aantal weken. In Amsterdam werden 678 besmettingen vastgesteld. Rotterdam telde 474 positieve coronatesten en Den Haag 315. Daarna volgden Utrecht (290) en Groningen (169).

Het RIVM kreeg zeven meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Zaterdag waren dat er (na correctie) veertien. Dat ze nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen in de afgelopen dag zijn gestorven.