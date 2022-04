Bij een schietpartij in de Californische hoofdstad Sacramento zijn volgens de politie zes doden en zeker negen gewonden gevallen. Over de precieze toedracht is nog niets bekend. De schietpartij was vlakbij het Capitool, het parlementsgebouw van Californië.

Volgens plaatselijke media begon het schieten naar het zich laat aanzien tijdens een vechtpartij in een bar in het centrum van de stad.