Deelnemers coronaprotest: aanhouding Willem Engel ‘ongelofelijk’

Tegenstanders van het coronabeleid die zondag in Nijmegen op de been zijn, noemen de aanhouding van Willem Engel ‘ongelofelijk’ en ‘belachelijk’. ‘Hij heeft niks gewelddadigs gedaan ofzo. En toch word je opgepakt’, aldus een deelnemer aan het protest.

Een ander noemt de aanhouding van de voorman van Viruswaarheid ‘echt schandalig’. Ze ziet het als een bewijs ‘dat wij niet meer in een vrij land leven’. ‘Of ze hebben iets fout gedaan in de procedure waarvoor hij de rekening gepresenteerd krijgt. Of ze proberen hem te breken door hem te laten voelen: we zien jou, we hebben jou in de smiezen. We geven jou geen vrijheid meer.’

Een derde deelnemer noemt de aanhouding van Engel ‘te voorspellen’. ‘Hij had die afspraken om niet op sociale media te gaan niet moet maken, heel simpel. En anders dan moet je je eraan houden. Je kan wel zeggen dat het via Café Weltschmerz was, maar dat gaat automatisch verspreid worden. Dat weet hij van tevoren. Hij nam zelf het risico. Ik vind het jammer voor hem. Ik gun het hem niet.’

Toespraak

Willem Engel zou zondag een toespraak geven tijdens het protest in het centrum van Nijmegen. Volgens jurist Jeroen Pols is hij op weg daarheen klemgereden op de snelweg. Engel was onlangs opgepakt wegens ‘opruiende coronagerelateerde berichten’, aldus het Openbaar Ministerie eerder. Woensdag werd Engels voorarrest na twee weken geschorst. Een van de voorwaarden daarbij was ‘dat hij zich onthoudt van uitingen op sociale media’. Vrijdagavond zond YouTube-kanaal Café Weltschmerz een gesprek uit met Engel en Pols, waarin Engel onder meer over zijn arrestatie en de lopende rechtszaken tegen hem spreekt. Na berichtgeving zaterdag van De Telegraaf hierover liet het OM weten ‘het te hebben gezien’.

Engel wordt ervan verdacht tussen juni 2020 en december 2021 ‘opruiende coronagerelateerde berichten’ te hebben geplaatst op sociale media. ‘Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet’, aldus het OM eerder. Het is nog niet duidelijk wanneer hij in deze zaak voor de rechter moet komen.

Los hiervan moet hij op 13 juni naar de rechtbank voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag, op 10 oktober 2020 en opruiing via Facebook. Hij riep volgens het OM in een livestream op om agenten te arresteren middels een burgerarrest.