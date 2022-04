Vier keer minder graan geëxporteerd uit Oekraïne in maart

De export van graan uit Oekraïne in maart was vier keer minder dan in februari, voor de inval van Rusland in het land. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Economische Zaken. Door de oorlog moet het graan nu meer via het spoor vervoerd worden in plaats van via de Zwarte Zee, van waaruit veel goederen normaal gesproken uitgevoerd worden. Belangrijke havensteden van Oekraïne zoals Odessa en Marioepol zijn geblokkeerd door de oorlog.