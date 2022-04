Megafabriek Tesla in Shanghai blijft maandag dicht door corona

De megafabriek van Tesla in Shanghai blijft maandag nog dicht vanwege coronabeperkende maatregelen. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg na berichtgeving dat de fabrikant van elektrische auto’s de productie in de fabriek maandag weer wilde herstarten. De inwoners van de Chinese miljoenenstad hadden de afgelopen week te maken met een lockdown waardoor de fabriek dicht moest. De fabriek is van groot belang voor Tesla omdat er grote hoeveelheden elektrische auto’s worden gebouwd.