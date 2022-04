NS: tot 17.00 uur geen treinen door storing reisadviezen

De NS roept reizigers zondag op hun treinreis tot tenminste 17.00 uur uit te stellen in verband met een technische storing. Er rijden hierdoor geen treinen. De reisadviezen in de NS Reisplanner zijn hierdoor niet actueel en op stations kan zelfs geen enkele informatie gegeven worden over de treinen.

Alleen op trajecten van regionale vervoerders wordt gereden, al is de reisinformatie hier ook niet actueel. ‘De NS kampt op dit moment met grote problemen.’ Volgens een woordvoerder wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost.