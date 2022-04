Paus bekritiseert hypocrisie in kerk tijdens mis op Malta

Paus Franciscus heeft op de tweede dag van zijn reis naar Malta voor duizenden mensen een mis opgedragen. Hij uitte in zijn preek in Floriana, een voorstad van de hoofdstad Valletta, kritiek op de hypocrisie in de kerk en van de gelovigen. ‘Mensen doen alsof ze goed en fatsoenlijk zijn en maken zich alleen druk over de fouten van anderen in plaats van over hun eigen fouten’, aldus de kerkvorst.