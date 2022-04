Moskou: gesprek Oekraïne-Rusland gaat maandag ‘realistisch’ door

Oekraïne en Rusland overleggen maandag digitaal verder, zegt de Russische onderhandelaar Vladimir Medinski. Volgens hem wordt de Oekraïense delegatie ‘steeds realistischer’. Een Oekraïense onderhandelaar, David Arachamia, heeft op de Oekraïense tv gezegd dat de gesprekken tussen de oorlogvoerende partijen in een fase geraken waarin het mogelijk is te denken aan directe gesprekken tussen president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski.

Oekraïne heeft al aangegeven geen lid van de NAVO te worden, een van de voornaamste grieven van Poetin. Die lijkt ook af te zien van een aantal doelen in zijn door hem als ‘speciale militaire operatie’ omschreven invasie, waarmee Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel. Rusland lijkt inmiddels veel troepen uit de streek ten noorden van Kiev terug te trekken. Het richt zich steeds meer op de verovering van Oekraïens grondgebied ten oosten van de rivier de Dnjepr.

In een van de voorsteden van Kiev waaruit de Russen zich hebben teruggetrokken, Boetsja, zijn volgens de burgemeester driehonderd doden gevallen als gevolg van de oorlog en de bezetting. Om de plaats, die naast een strategisch vliegveld ligt, is vanaf de eerste dag van de Russische aanval hevig gevochten. Een topman van de regering in Kiev, Michailo Podoljak, heeft de Russische troepen ervan beschuldigd er burgers te hebben geëxecuteerd en daarmee oorlogsmisdaden te hebben begaan. Hij leidt dat af uit beelden van doden in de straten. Rusland heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd.