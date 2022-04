Russisch gas blijft ook dit weekeinde door Oekraïne stromen

Het Russische staatsenergiebedrijf Gazprom zegt dat het ook dit weekeinde doorgaat met grootschalige gasleveringen via Oekraïne naar het westen. Volgens het bedrijf stroomt zondag 108,4 miljoen kubieke meter door het leidingstelsel in Oekraïne, meldt de leverancier aan persbureau Interfax.

Volgens Russische gegevens komt dit overeen met de bestelde hoeveelheid. Zaterdag was de levering volgens Gazprom 108,1 miljoen kubieke meter, bijna gelijk aan de maximale contractuele levering van 109 miljoen.

De Russische leveringen gingen in het weekeinde gewoon door ondanks meningsverschillen over de betalingen. President Vladimir Poetin had geïnstrueerd dat gas alleen aan westerse landen mocht worden verkocht in ruil voor roebels. Europa weigert dat en wijst naar de afspraken over de valuta die op papier staan.

De doorvoer van Russisch gas levert Oekraïne miljarden euro’s aan inkomsten op voor de nationale begroting.