Schaatsen op natuurijs in Winterswijk na koude nacht

De natuurijsbaan in Winterswijk is dankzij de lage temperatuur zondagochtend opengegaan. De nacht van 2 op 3 april was nog nooit zo koud. Volgens Omroep Gelderland zijn de ijsmeesters van de Winterswijkse ijsvereniging WIJV de hele nacht bezig geweest met het prepareren van de baan. ‘Dit is zo volstrekt uniek: voor het eerst schaatsen op natuurijs in april’, zegt ijsmeester Hendrik van Prooije tegen de omroep.