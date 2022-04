Heel Holland Bakt trekt opnieuw veel kijkers op de zaterdagavond

Bijna 2 miljoen tv-kijkers hebben zaterdagavond afgestemd op Omroep Max-hit Heel Holland Bakt en daarmee is het programma het op een na best bekeken programma in de top 25. Het NOS Journaal van 20.00 uur behaalde met iets meer dan 2 miljoen kijkers de eerste plek in de kijkcijferlijst, meldt Stichting Kijkonderzoek.