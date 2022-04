Gevluchte Russische ster nog deze maand op Nederlandse planken

De naar Nederland gevluchte Russische sterdanseres van het wereldberoemde Moskouse Bolshoi Ballet Olga Smirnova zal op 16 en 20 april voor het eerst in Nederland op de planken staan. Ze danst dan bij Het Nationale Ballet de titelrol in Raymonda van Marius Petipa. De voorstelling gaat deze zondagmiddag in Amsterdam in première met Maia Makhateli als Raymonda.