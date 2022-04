Meer gemeenten geven leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen

Amersfoort is een van de gemeenten die nu ook leefgeld gaat geven. De Utrechtse plaats geeft de Oekraïense vluchtelingen een eenmalig bedrag van 150 euro. Dat geld staat op een prepaidkaart, waarmee de mensen kunnen betalen in winkels. Ook kunnen ze geld opnemen bij een automaat.

Ook gemeenten als Coevorden (Drenthe), Zundert (Noord-Brabant) en West Betuwe (Gelderland) hebben besloten om voorlopig leefgeld te betalen aan Oekraïense vluchtelingen. ‘Zo kunnen zij zo snel mogelijk zo zelfstandig mogelijk leven in Nederland’, verklaart West Betuwe de beslissing.

De leefgeldregeling van het Rijk is waarschijnlijk over een paar weken klaar. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen een basisbedrag van bijna 60 euro per persoon per week krijgen. Het geld is bedoeld voor voeding, openbaar vervoer en andere persoonlijke uitgaven. Vluchtelingen die worden opgevangen door gastgezinnen krijgen daar bovenop een aanvulling, afhankelijk van het aantal mensen. Dit bedrag ligt tussen 75 en 125 euro per week. Zolang de regeling nog niet klaar is, hebben gemeenten de vrijheid om zelf alvast leefgeld aan de vluchtelingen te geven.