Betogingen in Sri Lanka ondanks lockdown

Circa honderd demonstranten onder wie parlementsleden inclusief oppositieleider Sajith Premadasa, trokken zondag door de grootste stad van het land, Colombo. Het leger en de politie blokkeerden hun route bij het Onafhankelijkheidsplein in het centrum. Plaatselijke media meldden dat zaterdagavond en in de daaropvolgende nacht de politie in de regio Colombo meer dan 660 mensen heeft gearresteerd die de lockdown negeerden. Sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube zijn niet of nauwelijks meer bereikbaar in het land volgens de Srilankaanse Daily Mirror.

De protesten zijn een gevolg van vooral de inflatie die inmiddels rond de 19 procent is. Het land lijdt behalve onder de geldontwaarding ook onder tekorten aan energie, voedsel, medicijnen en brandstof. Het eiland met 22 miljoen inwoners heeft in twee jaar tijd 70 procent van zijn buitenlandse deviezen zien ‘verdampen’ en kan de invoer van essentiële producten niet meer betalen.

India is te hulp geschoten met een krediet van 900 miljoen euro om onder meer snel rijst en andere essentiële behoeften naar Sri Lanka te verschepen. Rijst is al twee keer duurder in Sri Lanka dan een jaar geleden. De baas van de Zuid-Indiase rijstgigant Pattabhi Agro Foods zei dat al is begonnen met het laden van schepen om binnen enkele dagen rijst naar Sri Lanka te brengen.