Koudste 3-aprilnacht sinds 1909

Nooit eerder was de nacht van 2 op 3 april zo koud als de afgelopen nacht. In Deelen, in Gelderland, werd de laagste temperatuur gemeten, meldt Weeronline: -6,3 graden. Dat is ruim onder het vorige record van -5,5, dat uit 1909 stamt en toen in Winterswijk werd vastgesteld.

Ook elders in het land was het afgelopen nacht koud. In Enschede, Hupsel (Achterhoek), Herwijnen (Betuwe) en Eindhoven vroor het matig, met minima tussen -5 en -6 graden. In De Bilt daalde het kwik tot -4.

Als de zon opkomt, loopt de temperatuur op tot een graad of 8. Het is afwisselend bewolkt en er trekken enkele (winterse) buien over het land. Komende nacht kan de temperatuur opnieuw dalen naar waarden rond het vriespunt, maar het wordt niet meer zo koud als afgelopen nacht.