Russische leger vuurt raketten af op Odessa

Russische troepen hebben zondagochtend vroeg de Oekraïense havenstad Odessa met raketten bestookt. Op verschillende plaatsen in de stad is brand uitgebroken, schrijft het gemeentebestuur op Telegram. Volgens een journalist van persbureau AFP die in de belegerde stad is, werden verschillende explosies gehoord.

Op sociale media gaan foto’s rond waarop dikke rookpluimen te zien zijn in het havengebied. De aanvallen begonnen rond 06.00 plaatselijke tijd. Volgens de gemeente heeft de Oekraïense luchtafweer verschillende raketten uit de lucht geschoten.