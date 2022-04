In Amersfoort is iemand gewond geraakt door een brand in een appartementencomplex. De brand ontstond in de nacht van zaterdag op zondag in een woning op de eerste verdieping van het gebouw. De gewonde is door de brandweer uit de woning gered en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Wegens de rookontwikkeling zijn de bovengelegen etages van het complex aan Garietstraat ontruimd, zegt een woordvoerder van de brandweer.