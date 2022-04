Kremlin: Rusland wil nieuwe gesprekken met Oekraïne in Belarus

De gesprekken van Rusland met Oekraïne zijn niet gemakkelijk geweest. Maar het belangrijkste is dat ze doorgaan, heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov volgens het Russische persbureau RIA gezegd. Volgens de woordvoerder willen de Russen het overleg met de Oekraïners voortzetten in Belarus, maar zou Kiev dat niet zien zitten. RIA bericht dat Peskov zijn uitspraken doet in een interview met de Belarussische tv dat later zaterdag wordt uitgezonden.

Beiden landen hebben de afgelopen weken diverse malen met elkaar gesproken nadat Rusland op 24 februari zijn buurstaat was binnengevallen. Eerder waren er al drie onderhandelingssessies in Belarus en ook waren er gespreksrondes per video, die erg moeizaam verliepen.

Dinsdag ontmoetten de Oekraïense en Russische delegaties elkaar in Istanbul. Dat leek succesvol en vlot te verlopen, maar het Kremlin stelde later dat niets veelbelovends was bereikt en er geen doorbraak was geweest. Vrijdag kwam het land daar echter op terug en meldde dat toch vooruitgang was bereikt. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dat het overleg door moet gaan.