Oekraïne evacueert duizenden mensen uit oorlogsgebieden

Oekraïne heeft zaterdag ruim 4200 mensen geëvacueerd uit oorlogsgebieden, meldt vicepremier Irina Veresjtsjoek. Volgens haar worden in samenwerking met het Rode Kruis ook zeven zogenoemde humanitaire corridors in gereedheid gebracht om meer mensen uit de zwaar belegerde Oekraïense stad Marioepol te evacueren.

Het Rode Kruis kondigde eerder zaterdag een nieuwe poging aan om inwoners uit Marioepol te evacueren. Of die is gelukt en hoe die is verlopen is nog niet bekend. Een eerdere poging vrijdag moest voortijdig worden afgebroken omdat de vluchtroute niet veilig was.

De stad die al sinds de begindagen van de vijf weken durende Russische invasie omsingeld is, is het belangrijkste doelwit van Rusland in de zuidoostelijke regio Donbas in Oekraïne. Tienduizenden mensen zitten daar in de val en hebben amper toegang tot voedsel en water.

Het Rode Kruis stuurde vrijdag een konvooi van ruim 50 bussen en andere particuliere voertuigen richting de stad, maar zij keerden om, omdat de omstandigheden het onmogelijk maakten verder te gaan. Zowel het Rode Kruis als een assistent van de burgemeester van Marioepol beaamden vrijdag dat evacuatie uit die stad onmogelijk was. Rusland had voor vrijdag een humanitaire corridor voor Marioepol aangekondigd, maar die was volgens de assistent in de ochtend niet geopend.