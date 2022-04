Zelenski: terugtrekkende Russen leggen overal mijnen

Zelenski deed de aantijging zaterdag in een videoboodschap.’Ze leggen ze overal. Bij huizen, bij apparatuur en zelfs bij de lichamen van dode mensen. In het noorden van ons land vertrekken de indringers. Het gaat langzaam, maar het is merkbaar. Op sommige plaatsen worden ze er met gevechten uitgeschopt. Elders verlaten ze zelf de stellingen.’

Het Russische ministerie van Defensie heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar op de beschuldigingen.

Rusland heeft afgelopen week gezegd dat de troepen in Oekraïne zich zullen focussen op de ‘bevrijding’ van de Donbas. Rusland, dat de inval op 24 februari inzette, heeft gebieden in het oosten en zuiden veroverd en voert voortdurend aanvallen uit op de zuidelijke havenstad Marioepol.