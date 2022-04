95 schademeldingen na aardbeving bij Loppersum

Na de aardbeving van vrijdag bij het Groningse Loppersum zijn bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen tot dusver in totaal 95 schademeldingen binnengekomen, meldt het IMG zaterdagmiddag.

Dat wil nog niet zeggen dat al deze meldingen het gevolg zijn van de beving van vrijdag, omdat er voortdurend schademeldingen binnenkomen als gevolg van eerdere bevingen, zegt een woordvoerster van het IMG. Vorige week waren dat er in dezelfde periode van een etmaal 70.

‘Op dit moment kan nog niet worden aangegeven hoeveel van deze schademeldingen afkomstig zijn uit het effectgebied van de beving’, aldus het IMG. De beving van vrijdag had een kracht van 2.7. Het epicentrum lag volgens het KNMI op 3 kilometer diepte.

Op 6 maart werd er een beving gemeld bij het nabijgelegen Zeerijp met een kracht van 2.1. In oktober en november waren in de provincie Groningen ook diverse aardbevingen. Ze worden veroorzaakt door de gaswinning in de regio.