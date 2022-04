Macron belooft koopkrachtsteun en meer sociale rechtvaardigheid

De Franse president Emmanuel Macron heeft een week voor het begin van de presidentsverkiezingen meer sociale rechtvaardigheid en koopkrachtsteun beloofd. ‘Ons project voor 2022 is solidariteit en sociale vooruitgang’, zei Macron zaterdag tegen tienduizenden aanhangers tijdens een bijeenkomst in Nanterre, een plaats vlakbij de hoofdstad Parijs.

‘Franse mensen die werken moeten niet hun hele salaris besteden aan tanken en winkelen, dat is oneerlijk’, aldus het staatshoofd. Vanaf de zomer moeten werknemers een belastingvrije koopkrachtbonus van maximaal 6000 euro kunnen krijgen, zei Macron, die opgaat voor een tweede termijn. Ook beloofde hij meer geld aan zelfstandigen. Zijn regering heeft al zo’n 20 miljard euro gestoken in verlaging van elektriciteits- en gasprijzen.

Macron kondigde ook meer investeringen en verbeteringen aan voor de gezondheidszorg en het onderwijs. In de toekomst zou het minimumpensioen na volledige dienstbetrekking 1100 euro moeten zijn. De steun voor alleenstaande ouders moet omhoog. Na een schandaal over misstanden in bejaardentehuizen, kondigde de president 50.000 extra verpleegkundigen en meer controles aan. De strijd tegen seksueel misbruik moet worden geïntensiveerd.

Koopkracht is het belangrijkste thema geworden tijdens de presidentsverkiezingen, waarbij ook onderwijs, gezondheidszorg en migratie grote thema’s zijn. De pro-Europese, links-liberale Macron staat duidelijk voor in de peilingen, maar zijn belangrijkste uitdager, Marine Le Pen van het rechts-populistische Rassemblement National, heeft de achtervolging ingezet.