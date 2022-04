Zieke bisschop Harrie Smeets put hoop uit nieuwe behandeling

Bij de bisschop werd vorig jaar een hersentumor ontdekt, waarvoor hij sinds september behandeld wordt. Volgens het bisdom slaat de chemokuur zo goed aan, dat de 61-jarige bisschop zeer binnenkort drie bestralingsbehandelingen kan krijgen voor de plek in de hersenen waar de tumor zich bevindt. Eerder was dat niet mogelijk.

De nieuwe behandeling zal mogelijk al vóór Pasen plaatsvinden. Met de gerichte bestraling hopen de artsen de groei van de tumor verder af te remmen of te vertragen. ‘Hoewel de gezondheidssituatie van Mgr. Smeets zorgelijk blijft, put hij hoop uit deze nieuwe behandeling’, aldus het bisdom zaterdag. ‘De bisschop is ervan overtuigd dat naast de medicijnen ook het gebed van zeer velen hieraan bijdraagt. Hij wil iedereen daar graag voor bedanken en vraagt tevens te bidden voor alle andere ernstig zieken.’

Smeets werd in 2018 gewijd tot 24e bisschop van het Bisdom Roermond. Eind mei vorig jaar werd in het ziekenhuis opgenomen met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Uit nader onderzoek in het academisch ziekenhuis in Maastricht bleek in augustus dat Smeets een hersentumor heeft. Als gevolg van een hersentumor vielen enkele lichaamsfuncties uit. Smeets verplaatst zich met een rolstoel en ook het praten ging aanvankelijk moeizaam.

Verbetering

Volgens zijn woordvoerder gaat het al een stuk beter met Smeets dan een half jaar geleden. ‘Echt beter zal hij niet worden, maar in september was hij er slechter aan toe. De behandeling slaat goed aan. Ook het praten gaat een stuk beter dan eerder.’

Sinds juli 2021 worden zijn taken waargenomen door zijn plaatsvervanger, vicaris-generaal René Maessen. Smeets kan zijn bisschoppelijke taken nog niet uitoefenen, aldus een woordvoerder van het bisdom vrijdag.