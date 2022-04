Engel mogelijk toch actief op social media, OM heeft ‘het gezien’

Vrijdagavond zond Youtube-kanaal Café Weltschmerz een gesprek met Engel en jurist Jeroen Pols uit. Dat is ook nu nog op de website te zien. Hierin praat Engel onder meer over zijn arrestatie. Mocht Engel inderdaad de voorwaarden van zijn schorsing hebben geschonden, dan wordt hij weer vastgezet. Het Openbaar Ministerie laat zaterdag na berichtgeving in De Telegraaf weten ‘het te hebben gezien’. Meer kan de woordvoerder er nu niet over zeggen.

Engel wordt ervan verdacht een lange periode - tussen juni 2020 en december 2021 - ‘opruiende coronagerelateerde berichten’ te hebben geplaatst op sociale media. ‘Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet’, aldus het OM eerder.