Poolse premier wil strengere EU-sancties tegen Rusland

De regeringsleider van Polen had zaterdag een ontmoeting met de voorzitter van het EU-parlement, Roberta Metsola. Dat gebeurde in de buurt van Warschau in een opvangcentrum voor vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne. De premier merkte op dat de wisselkoers van de Russische roebel was teruggekeerd naar het niveau van voor de aanval op Oekraïne. Volgens hem een aanwijzing dat Moskou zijn straf ontloopt. ‘Dit betekent dat alle economische maatregelen, micro-economisch, macro-economisch, financieel, budgettair en monetair, niet hebben gewerkt zoals sommige politici hadden gewild.’

Morawiecki zei dat in sommige EU-landen zelfs wordt gepraat alsof de betrekkingen met Rusland kunnen terugkeren naar hun vooroorlogse normaal. ‘Er zal geen terugkeer naar de normaliteit zijn zolang de soevereiniteit van Oekraïne wordt bedreigd.’

Polen, buurland van Oekraïne, vangt op dit moment ruim de helft op van de 4,1 miljoen Oekraïners die voor het oorlogsgeweld zijn gevlucht. Metsola bracht vrijdag ook een niet aangekondigd bezoek aan Oekraïne en sprak daar in Kiev met president Volodimir Zelenski. Ze zegde verdere steun aan Oekraïne toe en riep net als Morawiecki op tot strengere sancties.