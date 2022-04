Aantal coronagevallen neemt verder af

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen vrijdag en zaterdagochtend 16.936 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een stuk minder dan tussen donderdag en vrijdag, toen 21.787 nieuwe gevallen werden geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen meldde het RIVM 169.216 positieve coronatests, oftewel gemiddeld 24.174 besmettingen per dag. Vrijdag lag dit cijfer gemiddeld op 25.772 per dag. Het weekgemiddelde daalt al ruim een halve maand.

In Amsterdam werden 684 nieuwe besmettingen vastgesteld. Rotterdam telde 528 positieve testen en Den Haag 443. Utrecht heeft 404 gevallen en Groningen sluit de rij van grootste besmettingshaarden met 259.

Het RIVM kreeg afgelopen etmaal 13 meldingen binnen van mensen die zijn overleden als gevolg van een coronabesmetting. Dat ze nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen in de afgelopen dag zijn gestorven.