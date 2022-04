Aantal coronapatiënten in ziekenhuis nu 1758

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is ten opzichte van een dag eerder met 69 gedaald naar 1758, zo is zaterdag op te maken uit de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen in ons land liggen nu 125 Covidpatiënten, 4 meer dan de voorgaande dag.