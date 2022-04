Rusland bestookt olieraffinaderij in centraal Oekraïne

Rusland heeft volgens defensiewoordvoerder generaal Igor Konasjenko in de nacht van vrijdag op zaterdag onder meer de grootste olieraffinaderij van Oekraïne met raketten bestookt. De raffinaderij bij Krementsjoek, ruim 250 kilometer ten zuidoosten van Kiev, is volgens de zegsman dé bron van aardolie voor de Oekraïense strijdkrachten in het oosten van het land. Volgens de plaatselijke autoriteiten is de raffinaderij verwoest en zijn er enkele gewonden gevallen.

In dezelfde regio zijn volgens Konasjenko twee militaire vliegvelden aangevallen met precisieraketten, in Poltava en in Dnjeprpetrovsk. De drie doelwitten zijn in de regio tussen de stad Charkov en de rivier de Dnjepr. Er zijn volgens Kiev ook andere doelen in de infrastructuur van de plaatsen beschoten. Over slachtoffers zijn geen feiten beschikbaar.

De Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, zei afgelopen week dat ‘de bevrijding’ van het oosten van Oekraïne nu het voornaamste doel is. Volgens waarnemers pogen de Russen de Oekraïense strijdkrachten in het oosten, en achter de linies in de regio Donbas, af te snijden van de rest van het land. De Oekraïense strijdkrachten in met name de regio Donbas raken dan zonder bevoorrading en worden omsingeld.

Rusland bestookt naar eigen zeggen in de ‘speciale militaire operatie’ tegen Oekraïne, die invasie die op 24 februari werd ingezet, alleen militaire doelen. Daar vallen ook munitie- of brandstofdepots en raffinaderijen onder. Rusland bestookt die doelen naar eigen zeggen met precisieraketten. Nabij de Oekraïense grens in de Russische regio bij Belgorod is afgelopen week in Rusland twee keer melding gemaakt van brand of explosies in een munitiedepot en in een complex van de staatsoliemaatschappij Rosneft. De explosies in het complex zouden volgens Rusland zijn veroorzaakt door Oekraïense beschietingen door middel van gevechtshelikopters. Kiev weerspreekt dat.