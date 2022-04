Tijn, nagellakheld Serious Request, krijgt Waterplein in Breda

Ruim honderd mensen zijn zaterdagmorgen getuige geweest van de onthulling van een plaquette op de Grote Markt in Breda ter nagedachtenis van nagellakheld Tijn Kolsteren. De jongen uit het Brabantse Hapert, die leed aan hersenstamkanker, veroverde in 2016 de harten van vele Nederlanders door tijdens 3FM Serious Request eindeloos nagels van een kleurtje te voorzien en zo liefst 2,5 miljoen euro voor het Rode Kruis in te zamelen.

Een onlangs aangelegde fontein op de Grote Markt in de vorm van de kenmerkende drie kruizen uit het wapen van Breda, werd omgedoopt tot Tijns Waterplein. Burgemeester Paul Depla roemde de jongen, die in 2017 aan zijn ziekte overleed en slechts 6 jaar oud werd, voor zijn nagellakactie. "Hij heeft een onuitwisbare indruk gemaakt en heel Nederland in beweging gebracht. Hij verbond Breda, Serious Request, de Grote Markt en Nederland. En is waarschijnlijk de grootste fundraiser die het Rode Kruis ooit heeft gekend." Wethouder Tim van het Hof sprak van "een van de grootste kleine Bredanaars die we hebben gehad".

Zijn moeder Jolanda vertelde samen met haar man Gerrit en zoon Ries trots te zijn dat de naam van Tijn voor altijd verbonden blijft met deze bijzondere plek. "We hopen dat hier veel mensen samen komen en de herinnering aan Tijn levend houden." Ze zei dat het Waterplein perfect past bij "waterrat en dierenvriend" Tijn. Een plek waar kinderen kunnen spelen, dieren drinken en mensen verkoeling zoeken.